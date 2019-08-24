Тейлор Свифт рассказала о своих политических убеждениях

Американская певица Тейлор Свифт рассказала о своей позиции в политике и высказалась о выборах главы страны в 2016 и 2020 году. Об этом сообщает Fox News.

Певица отметила, что она не стесняется своих политических убеждений. Она считает, что демократическая страна должно сама решать, где ей соглашаться, говорить нет или спорить. Однако, по ее мнению, Трамп думает будто в стране самодержавие.

Как подчеркнул Свифт, она переживала, когда были выборы президента США в 2016 году, так как тогда «были использованы все самые грязные уловки и они сработали».

Кроме того, звезда пообещала сделать все возможное для того, чтобы выборы в 2020 году прошли успешно.

Свифт нарушила свое политическое молчание в октябре прошлого года перед промежуточными выборами в 2018 году.

Ранее Тейлор Свифт отдала $113 тысяч на поддержку ЛГБТ-сообщества.