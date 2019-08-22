Названо место похорон Александры Назаровой

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Народная артистка России Александра Назарова будет похоронена на Троекуровском кладбище, передает РИА «Новости» со ссылкой на дирекцию Ермоловского театра, где работала актриса.

Прощание с Александрой Назаровой пройдет 24 августа на новой сцене театра, оно продлится с 11 до 13 часов. Затем состоятся похороны на Троекуровском кладбище.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, в частности, «Граница. Таежный роман» и «Моя прекрасная няня».

Скончалась 20 августа 2019 года на 80-м году жизни.

Ранее стало известно о последних днях жизни Александры Назаровой.