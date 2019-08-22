Тарантино впервые станет отцом
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Американский режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом. Об этом сообщает People.
Отмечается, что режиссер познакомился со своей возлюбленной, актрисой Даниэлой Пик, в 2009 году на съемках фильма «Бесславные ублюдки». В 2017 году пара обручилась, а в 2018 — связала себя узами брака.
Для 56-летнего Тарантино и его 35-летней жены это первый ребенок.
Пол ребенка и сроки беременности не уточняются.
Ранее сообщалось, почему Тарантино ждал со свадьбой до 55 лет.