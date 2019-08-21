Прощание с Александрой Назаровой пройдет в театре имени Ермоловой

Прощание с народной артисткой России Александрой Назаровой пройдет в театре имени Ермоловой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представительницу дирекции театра.

«Прощание будет у нас на новой сцене в субботу», — говорится в заявлении.

Отмечается, что о времени начала церемонии станет известно позже.

По словам представительницы театра, пока также не принято решение относительно места захоронения актрисы.

Ранее сообщалось, что память актрисы Назаровой может быть увековечена в Москве.

Александра Назарова скончалась 20 августа в возрасте 79 лет из-за болезни легких.