«Черный квадрат» больше не покинет Третьяковскую галерею

Произведение Каземира Малевича «Черный квадрат» 1915 года больше не покинет Третьяковскую галерею. Об этом заявила гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова в интервью изданию «Известия».

По ее словам, картина с 2003 года не покидала галерею и покидать ее не будет.

Она отметила, что это одно из важнейших произведений мирового искусства и оно должно находиться в постоянной экспозиции галереи.

Треуголова также подчеркнула, что в настоящее время в Третьяковской галерее экспонируются первый «Черный квадрат» Малевича, написанный в 1915 году, и его авторское повторение 1929 года.

Ранее сообщалось, что в Третьяковке раскупили билеты на Мунка до закрытия.