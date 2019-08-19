Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет романа

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Актер Дуэйн «Скала» Джонсон опубликовал в инстаграме свадебные фотографии.

Артист женился на своей возлюбленной Лорен Хэшиан после 12 лет романа. «Мы сказали «да». 18 августа 2019 года на Гавайских островах», — подписал он снимки, на которых вместе с супругой запечатлен в белых одеждах и с цветами на берегу океана.

У пары подрастают двое совместных дочерей — Жасмин, родившаяся в 2015 году, и Тиана, появившаяся на свет в 2018 году. У него также есть старшая дочь от кинопродюсера Дэни Гарсиа.

Ранее сообщалось, что сын Валерии женился втайне от родителей.