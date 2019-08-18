Актриса из «Оно-2» боится смотреть фильм целиком

Американская актриса Джоан Грегсон, сыгравшая одну из ролей в фильме «Оно-2», призналась, что боится идти на премьеру фильма. Об этом она рассказала в интервью журналу Empire.

По ее словам, она с нетерпением ждет премьеры хоррора, но боится смотреть его целиком.

Грегсон рассказала, что в фильме есть много страшных моментов, которые могут ее напугать.

Отмечается, что актриса сыграла в «Оно-2» миссис Керш - милую старушку, которая на самом деле является одним из воплощений Пеннивайза.

Ранее сообщалось, что звезда «Ганнибала» рассказал, кого хотел бы сыграть.