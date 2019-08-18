Автор «Игры престолов» рассказал, как сериал повлиял на окончание книг
Автор серии романов «Песнь Льда и Пламени», которая стала основой сериала «Игра престолов», Джордж Мартин завил, что не изменит окончание романов из-за неоднозначного окончания телевизионного шоу. Об этом он сказал в интервью The Guardian.
По его словам, для него сериал не был «хорошим», так как то, что должно было ускорить процесс написания заключительных романов серии, в действительности его замедлило. Писатель подчеркнул, что окончание сериала не скажется на его планах.
«Вы не можете угодить всем, поэтому угодите себе», — заявил Мартин.
Он также добавил, что тоскует по тем временам, когда мог приходить в книжный магазин,бродить между книжных полок и его не узнавали.
Ранее Мартин рассказал, как закончится книжная «Игра престолов».