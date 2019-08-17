СМИ сообщили об экономии Анджелины Джоли на детях

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Анджелина Джоли во время встречи с беженцами из Сирии в Иордании, 28 января 2018 года Анджелина Джоли во время встречи с беженцами из Сирии в Иордании, 28 января 2018 года
Анджелина Джоли во время встречи с беженцами из Сирии в Иордании, 28 января 2018 года
Raad Adayleh/AP

Американская актриса Анджелина Джоли экономит на детях. Об этом сообщает The Globe.

По словам источника издания, она покупает детям одежду в сэконд-хендах, а питаются они продуктами быстрого приготовления. Дети обижаются на Джоли, поскольку общаются со сверстниками в дизайнерской одежде.

Уточняется, что информацию таблоида проверили и оказалось, что она не соответствует действительности.

Ранее Джоли заявила, что миру нужно больше злых женщин.