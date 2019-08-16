Стали известны выводы повторной экспертизы по делу «Седьмой студии»

Судья Ирина Аккуратова заявила, что новая экспертиза по делу о хищениях в «Седьмой студии» не смогла выявить сумму расходов организации, передает ТАСС.

По словам судьи, это не удалось сделать из-за отсутствия финансовой документации. В связи с этим, судья подчеркнула, что в настоящее время нельзя узнать, были ли хищения.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России. Все, кроме Масляевой, свою вину отрицают.

Ранее сообщалось, что новый подозреваемый появился в деле Серебренникова.