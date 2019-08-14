В театре Джигарханяна не знают о госпитализации своего руководителя

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Армен Джигарханян на церемонии вручения премии «Хрустальная Турандот», 2010 год Армен Джигарханян на церемонии вручения премии «Хрустальная Турандот», 2010 год
Армен Джигарханян на церемонии вручения премии «Хрустальная Турандот», 2010 год
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В театре российского актера Армена Джигарханяна прокомментировали госпитализацию артиста. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко заявил, что в театре не знают о госпитализации народного артиста.

«Информацией, что он в больнице, я не владею», — заявил Дьяченко.

Отмечается, что у актера обострилась сердечно-сосудистая недостаточность.

Ранее сообщалось, что Армен Джигарханян был госпитализирован.