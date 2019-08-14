В театре Джигарханяна не знают о госпитализации своего руководителя

В театре российского актера Армена Джигарханяна прокомментировали госпитализацию артиста. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко заявил, что в театре не знают о госпитализации народного артиста.

«Информацией, что он в больнице, я не владею», — заявил Дьяченко.

Отмечается, что у актера обострилась сердечно-сосудистая недостаточность.

Ранее сообщалось, что Армен Джигарханян был госпитализирован.