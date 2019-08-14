В театре Джигарханяна не знают о госпитализации своего руководителя
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В театре российского актера Армена Джигарханяна прокомментировали госпитализацию артиста. Об этом сообщает «Интерфакс».
Заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко заявил, что в театре не знают о госпитализации народного артиста.
«Информацией, что он в больнице, я не владею», — заявил Дьяченко.
Отмечается, что у актера обострилась сердечно-сосудистая недостаточность.
Ранее сообщалось, что Армен Джигарханян был госпитализирован.