Фильм «Движение вверх» установил рекорд в прокате Китая
Российский Минкульт проинформировал о сборах фильма «Движение вверх» в китайском прокате. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно заявлению, картина получила рейтинг 9,4, который является наивысшим за историю проката иностранных фильмов в Китае.
«Фильм посмотрели более 2,5 млн человек. Мы собрали в прокате 13 млн долларов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что фильм держался в прокате на протяжении четырех недель.
Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов считает, что главным российским фильмом 2018 года стала спортивная драма «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева.