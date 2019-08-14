Фильм «Движение вверх» установил рекорд в прокате Китая

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Российский Минкульт проинформировал о сборах фильма «Движение вверх» в китайском прокате. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению, картина получила рейтинг 9,4, который является наивысшим за историю проката иностранных фильмов в Китае.

«Фильм посмотрели более 2,5 млн человек. Мы собрали в прокате 13 млн долларов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что фильм держался в прокате на протяжении четырех недель.

Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов считает, что главным российским фильмом 2018 года стала спортивная драма «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева.