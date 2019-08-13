Аланис Мориссетт стала многодетной матерью

Певица Аланис Мориссетт заявила о рождении третьего ребенка в инстаграме.

По словам Аланис, у нее и ее супруга-рэпера Марио Тредуэя родился сын. Его назвали Винтер Мерси Мориссетт-Тредуэй. Пара уже воспитывает 7-летнего сына и двухлетнюю дочь.

В комментариях к посту поклонники обсуждают необычное имя ребенка (англ. winter — зима). По их мнению, так малыша назвали потому, что он был зачат зимой.

Ранее стало известно о третьей беременности голливудской актрисы Миллы Йовович. О беременности она рассказала через несколько месяцев после того, как призналась, что предыдущую беременность пришлось прервать.