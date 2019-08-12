Умерла Елена Макеенко

В возрасте 32 лет скончалась литературный критик и редактор «Полка» Елена Макеенко. Об этом сообщил в фейсбуке журналист Юрий Сапрыкин.

Как отмечается, на протяжении нескольких лет Макеенко боролась с онкологическим заболеванием.

Кроме того, она перенесла несколько операций и курсов химиотерапии.

Весной редактор сообщила, что ее болезнь начала прогрессировать. По этой причине она планировала уехать на лечение в Израиль.

Макеенко сотрудничала с такими изданиями, как «Афиша Daily», The Village, Esquire.