Умерла Елена Макеенко
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В возрасте 32 лет скончалась литературный критик и редактор «Полка» Елена Макеенко. Об этом сообщил в фейсбуке журналист Юрий Сапрыкин.
Как отмечается, на протяжении нескольких лет Макеенко боролась с онкологическим заболеванием.
Кроме того, она перенесла несколько операций и курсов химиотерапии.
Весной редактор сообщила, что ее болезнь начала прогрессировать. По этой причине она планировала уехать на лечение в Израиль.
Макеенко сотрудничала с такими изданиями, как «Афиша Daily», The Village, Esquire.