Джейми Дорнан получил одну из главных ролей в сериале «Доктор смерть»
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Британский актер Джейми Дорнан получил роль в сериале «Доктор смерть». Об этом информирует Deadline.
Как стало известно, Дорнан исполнит роль Кристофера Данча, который является восходящей звездой нейрохирургии.
Также сообщается, что роли его коллег Роберта Хендерсона и Рэндалла Кирби получили актеры Алек Болдуин и Кристиан Слэйтер, соответственно.
Отмечается, что по сюжету пациентов Данча ждет смерть, либо увечья. В сериале его коллеги будут пытаться ему помешать.