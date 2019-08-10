Джейми Дорнан получил одну из главных ролей в сериале «Доктор смерть»

Британский актер Джейми Дорнан получил роль в сериале «Доктор смерть». Об этом информирует Deadline.

Как стало известно, Дорнан исполнит роль Кристофера Данча, который является восходящей звездой нейрохирургии.

Также сообщается, что роли его коллег Роберта Хендерсона и Рэндалла Кирби получили актеры Алек Болдуин и Кристиан Слэйтер, соответственно.

Отмечается, что по сюжету пациентов Данча ждет смерть, либо увечья. В сериале его коллеги будут пытаться ему помешать.

Ранее Дорнан признался в в алкоголизме.