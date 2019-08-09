В Минкульте оценили проект о наказании за съемку в кинотеатрах

В Министерстве культуры России прокомментировали свой законопроект о наказании за незаконную съемку фото-видео в кинотеатрах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечают в ведомстве, действующее законодательство часто не может привлечь к административной ответственности лиц, совершающих незаконную съемку в кинозалах.

В Министерстве считают, что на практике нарушителей нельзя привлечь к административной ответственности из-за невозможности доказать у них наличия квалифицирующего признака из статьи 7.12 КоАП.

Как стало известно, это — извлечение дохода.

Ранее назвали размеры штрафов за незаконную съемку в кинотетрах из законопроекта российского Минкульта.