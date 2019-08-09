В Москве завершилось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым завершилась в московских Котельниках, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Траурный кортеж проводили продолжительной овацией.
Во время прощания у церкви играли песни Вилли Токарева разных лет, в том числе на английском языке.
Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище.
Шансонье скончался 4 июля на 85-м году жизни в одном из московских онкологических центров.
Ранее стало известно, что вдове артиста стало плохо на прощании с Вилли Токаревым.