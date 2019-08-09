В Москве завершилось прощание с Вилли Токаревым

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Церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым завершилась в московских Котельниках, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Траурный кортеж проводили продолжительной овацией.

Во время прощания у церкви играли песни Вилли Токарева разных лет, в том числе на английском языке.

Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище.

Шансонье скончался 4 июля на 85-м году жизни в одном из московских онкологических центров.

Ранее стало известно, что вдове артиста стало плохо на прощании с Вилли Токаревым.