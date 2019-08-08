Тарантино рассказал «Газете.Ru» об отношении к «спойлер-полиции»

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Американский режиссер Квентин Тарантино, прибывший в Москву, чтобы лично представить свой новый фильм «Однажды в... Голливуде», рассказал в интервью «Газете.Ru» об отношении к «спойлер-полиции».

Отвечая на вопрос, боится ли он спойлеров к данной ленте, вышедшей в российский прокат 8 августа, постановщик подчеркнул, что зрителям — конкретно в этом случае — лучше не знать подробностей финала, так как это может испортить общее впечатление от картины.

«Могут ли спойлеры ухудшить общее впечатление от ленты? Если говорить именно про этот фильм, то — да. Я не являюсь частью этой «спойлер-полиции», в ряды которой ныне входят многие. Зачастую, чтобы серьезно писать о той или иной картине, ты вынужден говорить что-то большее, чем просто «идите на нее» или «не идите на нее», чем просто называть ее «хорошей» или «плохой». Но в «Однажды в... Голливуде», мне кажется, когда дело касается третьего акта, вам лучше знать о нем как можно меньше», — отметил режиссер.

Полное интервью Квентина Тарантино «Газетe.Ru» читайте здесь.