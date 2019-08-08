CNN запустит кабельное шоу, в составе которого будут только темнокожие ведущие

Американский телеканал CNN намерен запустить кабельное телешоу, в котором будут участвовать лишь темнокожие ведущие. Об этом сообщает Page Six.

Канал намерен нанять на постоянную основу ведущих CNN Эйприл Райан, Эндрю Гиллума, Анжелу Рай и Бакари Селлерс в качестве участников дискуссии для совершенно новой программы.

План нового шоу появился после того, как утренняя программа «Новый день с Алисиной Камеротой и Джоном Берманом» заработала высокие рейтинги на прошедшей неделе, с 29 июля по 4 августа.

«Это было самое волнующее событие на этом утреннем шоу с тех пор, как Крис Куомо ушел с поста ведущего», — говорится в сообщении.

В настоящий момент CNN ведет переговоры, чтобы поскорее превратить болтовню на утреннем эфире в отдельное телешоу, которое будет конкурировать с программой канала MSNBC с ведущими Джоем Рейдом, Аль Шарптоном и Кендисом Гибсоном.

Ранее сообщалось, что журналист CNN назвал причину отзыва своей аккредитации администрацией президента США Дональда Трампа.