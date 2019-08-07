Названо возможное место похорон Вилли Токарева

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Исполнителя шансона Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Точной информации о дате и месте похорон певца пока нет, предварительно, по словам представителей артиста, они были запланированы на 7 августа. «Там непонятная история, они (родственники) пока думают. Пока точной информации нет, его похоронят на Троекуровском кладбище», — добавил Немерюк.

Вилли Токарев скончался в возрасте 84 лет в Москве. Исполнитель популярных песен «Небоскребы, небоскребы», «В шумном балагане», «Летят перелетные птицы».