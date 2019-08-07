Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500

В бельгийском Льеже примерно десять лет назад житель приобрел картину, которая может стоить €30 млн. Об этом сообщает The Brussels Times.

Отмечается, что таким образом мужчина хотел финансово поддержать человека, с которым познакомился. Он купил картину Иисуса за €500. Впоследствии, по рекомендации одного из друзей, он отдал приобретенное полотно на экспертизу. Оказалось, что его стоимость может достигать €30 млн, а картина является работой Рембрандта.

Ранее сообщалось, что британец купил подлинник Пикассо за $293.