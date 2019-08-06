Коломойский рассказал о переговорах о работе с Соловьевым

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что он вел переговоры с российским телеведущим Владимиром Соловьевым о приеме на работу. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, в 2011 или в 2012 году у Соловьева были неприятности в России, и он переехал на какое-то время в Израиль.

Именного тогда, отметил олигарх, предполагалось, что ведущий из России может занять должность ведущего авторской программы телеканала «1+1», который принадлежит бизнесмену.

«У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже «даже обсуждали финансовые вопросы», — отметил Коломойский.

Однако спустя время, добавил бизнесмен, Соловьева «простили», и он вернулся на родину.

Кроме того, олигарх подчеркнул, что переговоры с журналистом вел не он, а двоюродный брат Соловьева Александр Шапиро.

Ранее Коломойский пролил свет на связь с украинским лидером Владимиром Зеленским.