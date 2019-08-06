Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от слов покойного экс-главреда радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, сообщает RNS.
По словам адвоката Михаила Кузнецова, представляющего интересы Цирка Запашных по иску о защите деловой репутации к изданию, эта сумма составила 17,9 млн руб. «По итогам I квартала 2019 года снижение доходов предприятия, цирка от реализации билетов в сравнении с I кварталом 2018 года составило 17 млн 906 тыс. 300 руб.», — пояснил он.
Кузнецов напомнил, что цирк столкнулся с массовым возвратом билетов на шоу после авторской программы «Подъем» с Сергеем Доренко 18 декабря, где Доренко назвал Эдгарда Запашного звереубийцей, а других дрессировщиков — садистами.
Ранее Эдгард Запашный раскритиковал идею Disney снять фильм о Русалочке с темнокожей главной героиней.