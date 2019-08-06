Анджелина Джоли заявила, что миру нужно больше злых женщин

Американская актриса Анджелина Джоли высказалась по поводу места современных женщин в обществе. Об этом она сказала в интервью Elle.

Актриса вспомнила о салемских ведьмах и заявила, что, если бы она жила в прошлом, ее бы сожгли за то, что она была самой собой. Джоли поразилась, как часто женщин, которые претендуют на политические посты в демократических странах, называют ведьмами. Она также задалась вопросом, почему прикладывается так много усилий, чтобы удержать женщин на вторых ролях. При этом «злыми женщинами» становятся те, кто устал от несправедливости и насилия и отказывается следовать нормам и правилам.

«Если это зло, тогда миру нужно больше злых женщин», — сказала Джоли.

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