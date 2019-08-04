Галь Гадот получила роль Хеди Ламарр в новом сериале

Израильская актриса Галь Гадот получила роль киноактрисы и изобретательницы Хеди Ламарр в новом сериале канала Showtime. Об этом передает The Entertainment Weekly.

Глава Showtime Яна Виногрейд отмечает, что Гадот сможет передать сложный характер Ламарр.

Как стало известно, сценаристом сериала станет одна из авторов «Карточного домика» Сара Трим.

Также сообщается, что она будет заниматься продюсированием проекта вместе с Уорреном Литлфилдом, имеющим отношение к созданию «Рассказа служанки».

Уточняется, что сериал еще не получил название.

Ранее сообщалось, что Галь Гадот снимется в боевике «Красное уведомление».