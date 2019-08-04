Тейлор Свифт пригласила фанатов в свой дом в Лондоне

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Американская певица Тейлор Свифт пригласила в свой лондонский дом поклонников, чтобы они послушали ее новый альбом Lover до его официального выхода. Об этом сообщает NME.

Как отмечается, такая встреча с поклонниками состоялась в пятницу, 2 августа. При этом альбом должен выйти 23 августа.

По словам одной из поклонниц творчества певицы, которая побывала у нее дома, альбом «потрясающий». Она также выразила уверенность, что он понравится слушателем.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые знаменитости в мире. Рейтинг возглавила певица Тейлор Свифт, доход которой за год вырос на 131%, она за год заработала около $185 млн.