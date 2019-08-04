Принц Чарльз может появиться в фильме о Бонде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/645/12058645/upload-RTS5VTN-pic905-895x505-45933.jpg">

Принц Чарльз может исполнить маленькую роль в 25 фильме о приключениях вымышленного агента MI6 Джеймса Бонда. Об этом пишет The Sun.

По словам источника, такое предложение члену британской королевской семьи сделали во время визита на съемочную площадку фильма. В настоящее время принц его обдумывает.

«Ни для кого не секрет, что фильм столкнулся с рядом неудач, однако приглашение члена королевской семьи может стать как раз тем, в чем нуждается картина», — поделился источник.

Уточняется, что в 2012 году королева Елизавета II появилась в ролике, снятом к лондонской Олимпиаде. В роли Бонда в нем же выступил Дэниел Крейг.

Ранее сообщалось, что Крейг провел экскурсию принцу Чарльзу по студии «Пайнвуд».