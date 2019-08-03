Барецкий предложил Энистон роль в «Брате-3»

Российский шоумен Станислав Барецкий рассказал о намерении снять в «Брат­е-3» американскую актрису Дженнифер Энистон. Об этом он рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

Отмечается, что ему удалось привлечь к участию в картине голливудского актера Микки Рурка и певицу Лолиту Милявскую. Через агентов Энистон шоумен предложил ей роль монахини, которая является супругой священника-людоеда.

«Актрисе понравились и роль, и фильм. Она призналась, что любит Россию. Сейчас у нас вопрос в деньгах», — сказал Барецкий.

Он добавил, что актриса хочет получать $1 млн за один съемочный день, однако это весь бюджет картины. Барецкий может отснять актрису за один день, но ведет переговоры с инвесторами, так как еще нужно оплатить работы остальных членов съемочной группы.

Ранее Барецкий заявил, что очень хочет видеть в картине актера Алексея Панина.