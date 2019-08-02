Кэтти Перри должна выплатить почти $3 млн за плагиат

Американскую певицу Кэтти Пэрри обязали выплатить почти $3 млн в качестве компенсации рэперу Маркусу Грею. Об этом сообщает USA Today.

Отмечается, что решение вынес Федеральный суд присяжных в США.

Уточняется, что штраф также был наложен на соавторов певицы, участвовавших в создании песни Dark Horse, которая скопирована с композиции Joyful Noise Грея.

Адвокаты исполнителя требовали компенсацию в размере $20 млн, поскольку знаменитая песня Перри принесла ее лейблу $31 млн, а лично Перри премию «Грэмми».

Ранее сообщалось, что Кэти Перри признали виновной в плагиате.