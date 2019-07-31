Прокуратуру просят проверить особняк Галкина и Пугачевой

Российский юрист и правозащитник Ярослав Михайлов подал обращение в прокуратуру Московской области по поводу особняка Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Об этом он информирует в своем «ВКонтакте».

По словам Михайлова, необходимо проверить законность строительства объекта.

Как отмечает правозащитник, у возведенного ранее особняка присутствует недопустимая для индивидуального жилья высота, которая достигает больше положенных 20 метров.

Сообщается, что у юриста есть вопросы к контролирующим органам, игнорирующих данное нарушение.

Ранее в Сети появилось фото шикарного кипрского особняка Пугачевой и Галкина.