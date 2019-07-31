Режиссер «Маски» раскрыл имя главной соперницы Камерон Диаз за роль

Режиссер фильма «Маска», который вышел на экраны в 1994 году, Чак Рассел заявил, что главная соперница актрисы Камерон Диаз в борьбе за роль танцовщицы Тины была модель Анна Николь Смит. Об этом пишет Variety.

По его словам, Диаз могла не получить роль, однако Смит не смогла пройти кастинг. Рассел отметил, что модель была красивая и веселая, но это были ее единственные плюсы.

«У нее не было других качеств, необходимых для этой роли», — добавил Рассел.

Он добавил, что не стал попробовать ее ни в одной сцене.

Рассел рассказал, что взял Диаз на роль после первого прослушивания, так как понял, что она это то, что ему нужно.

Ранее сообщалось, что в ремейке фильма «Маска» главную роль сыграет женщина.