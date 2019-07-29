Джессику Альбу обвинили в расизме

Пользователи Twitter обвинили американскую актрису Джессику Альбу в расизме и гомофобии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Согласно имеющейся информации, в аккаунте голливудской звезды в воскресенье, 28 июля, появилась серия неоднозначных твитов с антисемитскими призывами и оскорблениями. Позже они были удалены.

По мнению поклонников актрисы, соцсеть Альбы была взломана. Однако сама звезда и ее представители пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что Джессика Альба присоединилась к флешмобу уральской газеты.