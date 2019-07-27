НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера «Чернобыля»

Телеканал НТВ объяснил свою угрозу подать в суд за публикацию трейлера сериала «Чернобыль». Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что НТВ начал борьбу по удалению трейлера своего «Чернобыля».

По словам телеканала, их угроза является стандартной реакцией на утечку информации и незаконное размещение материала в Сети.

«В настоящее время идет расследование данного инцидента», — подчеркнули в пресс-службе НТВ.

Также там добавили, что официальный трейлер выйдет в свет после окончания производства.

Ранее сообщалось, что зрителям не понравился трейлер российского сериала «Чернобыль».