Майкл Бэй прилетел в Киев на встречу к Кличко

Американский кинорежиссер и продюсер Майкл Бэй прилетел в Киев и провел встречу с мэром Виталием Кличко, передает РИА «Новости».

Отмечается, что режиссер прилетел со съемочной группой, чтобы посмотреть город.

«Он заинтересован в съемках кино и видео в нашем городе. Мы говорили об условиях для кинопроизводства в Украине, о помощи города в организации съемок, о красивых локациях Киева и перспективы сотрудничества», — рассказал Кличко.

Что именно Майкл Бэй хотел бы снять в Киеве не сообщается.