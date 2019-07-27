Майкл Бэй прилетел в Киев на встречу к Кличко
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Американский кинорежиссер и продюсер Майкл Бэй прилетел в Киев и провел встречу с мэром Виталием Кличко, передает РИА «Новости».
Отмечается, что режиссер прилетел со съемочной группой, чтобы посмотреть город.
«Он заинтересован в съемках кино и видео в нашем городе. Мы говорили об условиях для кинопроизводства в Украине, о помощи города в организации съемок, о красивых локациях Киева и перспективы сотрудничества», — рассказал Кличко.
Что именно Майкл Бэй хотел бы снять в Киеве не сообщается.