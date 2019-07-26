Аниту Цой увезли на скорой с «Жары»

Певицу Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара». Об этом сообщили СМИ.

Отмечается, что медики приехали практически в начале музыкального фестиваля, который проходит в Баку.

Уточняется, что лежащую на полу звезду забрали на носилках из VIP-зоны.

Кроме того, у певицы была перевязана нога, однако обстоятельства травмы остаются неизвестными.

Очевидцы рассказали, что директор Цой вел себя странно и снимал происходящее на телефон.

Ранее сообщалось, что актер Александр Панкратов-Черный в реанимации без сознания.