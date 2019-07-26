Трамп потребовал от Швеции освободить A$AP Rocky
Президент США Дональд Трамп обратился к шведскому правительству с требованием освободить рэпера A$AP Rocky. Об этом он написал в своем твиттере.
Отмечается, что Трампа возмутило бездействие премьер-министра страны Стефана Левена.
Американский глава заявил, что США делают многое для Швеции, а страна «не отвечает взаимностью».
Он также подчеркнул, что шведская сторона должна сосредоточиться на действительно важных преступлениях, которые происходят на ее территории.
Ранее сообщалось, что A$AP Rocky оставили под стражей до суда.