Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети
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Актер Максим Виторган и его бывшая жена ведущая Ксения Собчак устроили перепалку в инстаграме.
Артист поздравил старшую дочь с 23-летием, пожелав ей счастья и не бесить папу.
«Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь», — написал Виторган.
Однако к поздравлениям подключилась Собчак, которая довольно резко ответила бывшему супругу.
«Тебя все мы бесим, это нормально, а Полина просто красавицей стала», — ответила Собчак.
Правда, Виторган не остался в долгу и язвительно ответил ведущей.
«Мы? Откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было», — подчеркнул Виторган.
Ранее сообщалось, что Собчак поддержала горюющего по матери Виторгана.