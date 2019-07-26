Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети

Актер Максим Виторган и его бывшая жена ведущая Ксения Собчак устроили перепалку в инстаграме.

Артист поздравил старшую дочь с 23-летием, пожелав ей счастья и не бесить папу.

«Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь», — написал Виторган.

Однако к поздравлениям подключилась Собчак, которая довольно резко ответила бывшему супругу.

«Тебя все мы бесим, это нормально, а Полина просто красавицей стала», — ответила Собчак.

Правда, Виторган не остался в долгу и язвительно ответил ведущей.

«Мы? Откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было», — подчеркнул Виторган.

Ранее сообщалось, что Собчак поддержала горюющего по матери Виторгана.