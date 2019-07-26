Богомолов занялся сериалом про «ангарского маньяка»

Российский режиссер Константин Богомолов снимет сериал про бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова, совершившего десятки убийств. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о сериале «Хороший человек».

«Создатели взяли в основу сюжета историю поимки «ангарского маньяка», — заявили в видеосервисе Start.

Уточняется, что герои и события были частично изменены, чтобы сделать фильм более ценным в художественном отношении. В сериале столичный следователь Евгения Ключевская отправится в городок Рубежный и займется проверкой информации про серийного убийцу.

Ранее сообщалось, что самыми интересными в стихотворном баттле с журналисткой Ксенией Собчак были рифмы, которые за нее якобы писал режиссер Константин Богомолов.