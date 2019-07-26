Известную обладательницу «Оскара» уволили за побои

Американская актриса Фэй Данауэй была вынуждена прекратить участие в спектакле на Бродвее после того, как набросилась на коллегу. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел во время работы над постановкой «Чаепитие в пять», где актриса играла роль Кэтрин Хепберн.

В ходе разгоревшегося в гримерке конфликта Данауэй стала разбрасывать вещи и декорации, а также ударила задействованного в постановке актера. Решение об увольнении было принято после того, как ее коллеги пожаловались, что боятся за свою безопасность.

Также, по словам источника из съемочной группы, актриса постоянно устраивала скандалы, опаздывала и не могла запомнить свой текст.

Комментариев со стороны Фэй Данауэй не поступало.