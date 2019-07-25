Умер Анатолий Торопов

Умер актер Малого театра, народный артист России Анатолий Торопов, передает РИА «Новости».

Ему был 91 год.

Он сыграл в таких фильмах как «Северная повесть», «Угрюм-река», «Хождение по мукам» и «Приваловские миллионы», а также имел несколько десятков ролей в театре.