Вин Дизель показал готовый сценарий нового «Риддика»

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Американский актер Вин Дизель проинформировал о том, что работа над сценарием фильма «Риддик 4: Фурия» был завершен. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

В комментарии к посту он отметил, что был рад получить законченный сценарий ко дню рождения, который состоялся 18 июля. Актер также продемонстрировал подписчикам первую страницу, на которой размещен эпиграф: «Каждый хочет быть чудовищем до тех пор, пока не приходится делать то, что делают чудовища».

Сценарий написал создатель всех фильмов о Риддике Дэвид Туи. Согласно имеющейся информации речь пойдет о том, с чего начиналась история героя.

Ранее сообщалось, что дублер американского актера Вина Дизеля разбился во время съемок «Форсажа 9».