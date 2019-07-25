В Сети появился трейлер российского «Чернобыля»

В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль». Ролик размещен на YouTube.

Согласно имеющейся информации, отечественная версия сериала была создана компанией Amalgama Studio. Он будет показан в этом году. В главных ролях снялись такие актеры, как Игорь Петренко, Елена Яковлева, Надежда Михалкова и Александр Ильин.

Ранее сценарист и исполнительный продюсер американо-британского сериала «Чернобыль» Крейг Мэйзин высказался о российской версии истории аварии на Чернобыльской АЭС.