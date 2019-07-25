Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности

Американская актриса Энн Хэтэуэй объявила, что ожидает второго ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме.

В посте Хэтэуэй разместила фотографию, на которой она беременна. В подписи она уточняет, что снимок не со съемок фильма. Она также заверила поклонников в своей любви.

Ранее сообщалось, что Хэтэуэй награждена звездой на Аллее славы. 36-летняя звезда фильмов «Дьявол носит Prada» и «8 подруг Оушена» охотно позировала рядом с памятным местом и раздавала автографы. На церемонии актрису сопровождал муж Адам Шульман и коллеги по фильму «Отпетые мошенницы» Ребел Уилсон и Awkwafina.