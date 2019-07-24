Прах Доренко развеяли в Крыму

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Сергей Доренко запустил новую радиостанцию под названием «Говорит Москва» Сергей Доренко запустил новую радиостанцию под названием «Говорит Москва»
Сергей Доренко запустил новую радиостанцию под названием «Говорит Москва»
РИА Новости

Прах журналиста Сергея Доренко согласно его воли развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия.

«Мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно», — написала вдова Доренко в телеграме.

Она рассказала, что Доренко говорил, что если ей будет лень ехать в Керчь, то прах можно спустить в канализацию.

Ранее прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище.

Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет 9 мая. По данным вскрытия, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты, а не травмы в результате ДТП.