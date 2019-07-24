Прах Доренко развеяли в Крыму
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Прах журналиста Сергея Доренко согласно его воли развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия.
«Мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно», — написала вдова Доренко в телеграме.
Она рассказала, что Доренко говорил, что если ей будет лень ехать в Керчь, то прах можно спустить в канализацию.
Ранее прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище.
Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет 9 мая. По данным вскрытия, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты, а не травмы в результате ДТП.