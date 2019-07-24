Прах Доренко развеяли в Крыму

Прах журналиста Сергея Доренко согласно его воли развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия.

«Мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно», — написала вдова Доренко в телеграме.

Она рассказала, что Доренко говорил, что если ей будет лень ехать в Керчь, то прах можно спустить в канализацию.

Ранее прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище.

Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет 9 мая. По данным вскрытия, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты, а не травмы в результате ДТП.