Уэсли Снайпс отреагировал на перезагрузку «Блэйда» без своего участия
Американский актер Уэсли Снайпс, прославившийся благодаря роли охотника на вампиров в серии фильмов«Блэйд», прокомментировал свое отсутствие в новой версии картины. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По его словам, новость о перезапуске ленты стала для него неожиданностью.
»...все к лучшему. Это бизнес», — заявил Снайпс.
Актер выразил благодарность поклонникам за поддержку,а также поздравил Махершала Али с получением роли.
Ранее суд в США обязал американского актера Уэсли Снайпса выплатить $9,5 млн налогов.