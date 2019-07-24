Уэсли Снайпс отреагировал на перезагрузку «Блэйда» без своего участия

Американский актер Уэсли Снайпс, прославившийся благодаря роли охотника на вампиров в серии фильмов«Блэйд», прокомментировал свое отсутствие в новой версии картины. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По его словам, новость о перезапуске ленты стала для него неожиданностью.

»...все к лучшему. Это бизнес», — заявил Снайпс.

Актер выразил благодарность поклонникам за поддержку,а также поздравил Махершала Али с получением роли.

Ранее суд в США обязал американского актера Уэсли Снайпса выплатить $9,5 млн налогов.