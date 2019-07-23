Соловьев посмеялся над реакцией украинцев на трансляцию его шоу в Киеве

Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на новость «Газеты.Ru» и слова украинского журналиста Дмитрия Малышко, который возмутился трансляцией его передачи в центре Киева. Телеведущий высказался в твиттере.

По мнению Соловьева, такая реакция журналиста из Украины говорит о том, что в стране «боятся».

«О, как! боятся», — написал Соловьев.

Ранее сообщалось, что трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев.