Соловьев посмеялся над реакцией украинцев на трансляцию его шоу в Киеве
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Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на новость «Газеты.Ru» и слова украинского журналиста Дмитрия Малышко, который возмутился трансляцией его передачи в центре Киева. Телеведущий высказался в твиттере.
По мнению Соловьева, такая реакция журналиста из Украины говорит о том, что в стране «боятся».
«О, как! боятся», — написал Соловьев.
Ранее сообщалось, что трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев.