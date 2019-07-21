Джоли рассказала, кого сыграет в новом фильме Marvel

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, какую роль она будет исполнять в новом фильме в киновселенной Marvel. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Звезда раскрыла секреты работы в фильме «Вечные» на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, где появилась неожиданно для посетителей.

Она отметила, что будет стараться работать еще усерднее, поскольку становление частью киновселенной Marvel требует этого.

Уточняется, что в картине «Вечные» Джоли сыграет Тену. Фильм расскажет о расе суперлюдей, которым предстоит защищать Землю от разрушителей.

Премьера картины запланирована на 6 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что старший сын Джоли и актера Бреда Питта хочет отсудить у них младших детей.