Российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала россиян за отношение к репутации. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

По ее словам, в России людей не волнует прошлое человека.

«Вчера говорили о том, что Россия в смысле отсутствия института репутации — удивительная страна», — заявила Собчак.

Она добавила, что такое отношение к репутации есть и в бизнесе, и в СМИ. Ведущая заметила, что не понимает такого подхода.

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