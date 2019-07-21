Собчак раскритиковала россиян за отношение к репутации
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Российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала россиян за отношение к репутации. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.
По ее словам, в России людей не волнует прошлое человека.
«Вчера говорили о том, что Россия в смысле отсутствия института репутации — удивительная страна», — заявила Собчак.
Она добавила, что такое отношение к репутации есть и в бизнесе, и в СМИ. Ведущая заметила, что не понимает такого подхода.
Ранее Собчак объяснила, зачем повесила Лободу на холодильник.