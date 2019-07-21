Собчак раскритиковала россиян за отношение к репутации

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Телеведущая Ксения Собчак на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого... Телеведущая Ксения Собчак на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого...
Телеведущая Ксения Собчак на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого...
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала россиян за отношение к репутации. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

По ее словам, в России людей не волнует прошлое человека.

«Вчера говорили о том, что Россия в смысле отсутствия института репутации — удивительная страна», — заявила Собчак.

Она добавила, что такое отношение к репутации есть и в бизнесе, и в СМИ. Ведущая заметила, что не понимает такого подхода.

Ранее Собчак объяснила, зачем повесила Лободу на холодильник.