Эд Ширан вышел на концерт в футболке с гербом России

Британский певец Эд Ширан во время концерта вышел на сцену в футболке с российским гербом. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Отмечается, что исполнитель надел футболку на московский концерт, который состоялся сегодня, 19 июля.

Уточняется, что на выступление артиста пришли 40 тыс. человек.

Поклонники творчества Ширана восхитились одевшим футболку с российской символикой британским певцом.

Ранее сообщалось, что Эд Ширан заявил о страшной болезни.