Эд Ширан вышел на концерт в футболке с гербом России
close
Британский певец Эд Ширан во время концерта вышел на сцену в футболке с российским гербом. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Отмечается, что исполнитель надел футболку на московский концерт, который состоялся сегодня, 19 июля.
Уточняется, что на выступление артиста пришли 40 тыс. человек.
Поклонники творчества Ширана восхитились одевшим футболку с российской символикой британским певцом.
Ранее сообщалось, что Эд Ширан заявил о страшной болезни.