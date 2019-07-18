Украинскую актрису затравили за защиту России

Украинская актриса Любовь Титаренко подверглась жесточайшей критике после того, как выступила в поддержку россиян в ходе телемоста между Россией и Грузией, передает ФАН.

Актриса рассказала, что согласилась на участие в телемосте, чтобы рассказать правду «о себе, о любимой Украине, чтобы Россия увидела, как много у нас общего». Ее речь вызвала слезы у многих телезрителей.

Немногие пользователи Сети признали, что женщина высказала честную и гуманную позицию в отношении российского народа.

Однако на Украине она получила тысячи сообщений от местных патриотов, обвинивших женщину в предательстве.

Большинство сообщений содержали прямые угрозы. Тем не менее Титаренко заявила, что не откажется от своей позиции.